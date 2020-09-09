5 أشياء قد تحدث لأول مرة في تاريخ الدوري بعد نهاية الجولة 30

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية الموسم الحالي 2019/2020 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتُقام مساء اليوم (الأربعاء) 8 مباريات حاسمة للفرق التي تحاول الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى أو لهذه التي تنافس للحصول على بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.
ونستعرض في التقرير التالي 5 أشياء قد تحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة التي توّج نادي الهلال بلقب الموسم الحالي منها:
1) الوحدة يُشارك في الآسيوية للمرة الأولى
يحتل الوحدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الخامس ونقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث.
ويلتقي الوحدة مساء اليوم نظيره الحزم؛ حيث سيحاول لاعبوه الفوز للإبقاء على أمل المشاركة في دوري أبطال آسيا انتظاراً لنتائج مباراة الأهلي والرائد.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق.
2) الرائد يُشارك في الآسيوية للمرة الأولى
وهو الأمل الذي يُحارب عليه فريق الرائد فالفوز أمام الأهلي يجعله يرفع رصيده إلى النقطة 49 ليجعله يضمن التأهل مباشرة حال تعادل أو هزيمة الوحدة أو المشاركة في مباراة الملحق حال فوز الوحدة.
3) الفيصلي يُشارك في الآسيوية للمرة الأولى
الفيصلي أيضاً صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن الرائد والوحدة لديه الأمل في التواجد بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا على حسب نتيجة مباراته اليوم أمام أبها ونتائج الفرق المنافسة له. وفق “أخبار 24”.
4) هبوط الاتحاد
ويحتل الاتحاد، الذي يلتقي نظيره العدالة مساء اليوم، المركز 11 برصيد 32 نقطة وهي عدد النقاط التي يمتلكها ضمك صاحب المركز 14 أول مراكز الهبوط للدرجة الأولى، لذا يحتاج الفوز للهروب من شبح الهبوط لأول مرة في تاريخه.
5) هبوط التعاون
التعاون يحتل المركز 12 خلف الاتحاد بذات الرصيد 32 نقطة لذا يسعى لاعبوه للفوز خلال مباراتهم أمام الفيحاء لضمان عدم هبوطهم للمرة الأولى منذ صعودهم في 2011.