عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن خطة لتطوير وإعادة تهيئة الطرق في حرمه.
وأشارأنه تم تغيير موقع المفترق بين طريق الملك سلمان وطريق المطار باتجاه الجنوب بعد كوبري الطيران الخاص.
ونشر المطار خريطة توضح موقع التغيير الجديد.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110938.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج