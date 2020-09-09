أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن خطة لتطوير وإعادة تهيئة الطرق في حرمه.

وأشارأنه تم تغيير موقع المفترق بين طريق الملك سلمان وطريق المطار باتجاه الجنوب بعد كوبري الطيران الخاص.

ونشر المطار خريطة توضح موقع التغيير الجديد.

مطار الرياض