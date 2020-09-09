رسمياً.. “اتحاد الكرة” يعلن انطلاق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، عن انطلاق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027، تحت شعار “معًا لمستقبل آسيا”.
وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “نسعد اليوم بإطلاق حملة ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027”.
ودعى الفيصل كل الرياضيين ومحبي كرة القدم ومحبي الوطن الغالي للتعبير عن دعم ملف المملكة لاستضافة آسيا 2027م.
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن الرؤية في ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تتمحور حول خطة تنظيم متكاملة تتجاوز مجرد إقامة بطولة لكرة القدم، إذ نسعى للاستفادة من الزخم والمتابعة الكبيرة لهذه الرياضة في آسيا. وفق “أخبار 24”.
ويأتي شعار الحملة والذي يجمع بين ثلاثة عناصر، هي الصقر الذهبي، وكرة القدم، والأجنحة، فالصقر الذهبي هو الطائر الوطني، وهو دلالة على الشغف القوي للشعب السعودي، وترمز كرة القدم إلى التزام المملكة باستضافة كأس آسيا 2027 بأسلوبٍ جديد، ويتكامل الشعار مع الأجنحة التي ترمز إلى تعزيز الشراكات، والمضي قدمًا نحو تنظيم حدث ناجح من كافة النواحي.الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.