وزير المالية يتحدى صندوق النقد: انكماش الاقتصاد السعودي سيكون أقل من توقعاتكم

تحدى وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان صندوق النقد الدولي بأن يكون انكماش الاقتصاد السعودي في العام الحالي 2020 أقل من توقعاته.
وقال الجدعان خلال مخاطبته المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم (الأربعاء): “أتحدى مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا بأن الانكماش سيكون أقل بكثير مما يتوقعون”.
يُذكر أن صندوق النقد توقع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8 % في العام الحالي.
وكان الجدعان قد شارك في جلسة حوار افتراضية ضمن فعاليات المنتدى، وذلك تحت عنوان “التعافي الاقتصادي العالمي ومسارات النمو الجديدة”. وفق “أخبار 24”.