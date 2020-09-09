22% نسبة إنجاز البنية التحتية لمشروع حافلات النقل العام بمكة المكرمة

بلغت نسبة الإنجاز في البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام في مكة المكرمة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة 22%، ويستهدف استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان بالمنطقة وزوار الحرم المكي.
وتتضمن المرحلة الأولى مشروع الحافلات، والذي يتكون من 12 مسارا، منها 7 للحافلات المحلية بطول 172 كيلومترا و347 محطة، و5 للحافلات السريعة بطول 100 كيلومتر و100 محطة.
ويبلغ إجمالي عدد حافلات المشروع 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا و455 محطة توقف. وفق “أخبار 24”.