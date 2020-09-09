نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > 22% نسبة إنجاز البنية التحتية لمشروع حافلات النقل العام بمكة المكرمة
10/09/2020   12:11 ص

22% نسبة إنجاز البنية التحتية لمشروع حافلات النقل العام بمكة المكرمة

+ = -
651

بلغت نسبة الإنجاز في البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام في مكة المكرمة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة 22%، ويستهدف استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان بالمنطقة وزوار الحرم المكي.

وتتضمن المرحلة الأولى مشروع الحافلات، والذي يتكون من 12 مسارا، منها 7 للحافلات المحلية بطول 172 كيلومترا و347 محطة، و5 للحافلات السريعة بطول 100 كيلومتر و100 محطة.

ويبلغ إجمالي عدد حافلات المشروع 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا و455 محطة توقف. وفق “أخبار 24”.

22% نسبة إنجاز البنية التحتية لمشروع حافلات النقل العام بمكة المكرمة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885110951.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.