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أخبار محلية > “الصحة”: الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي.. والمملكة تسير باتجاه إيجابي
10/09/2020   12:12 ص

“الصحة”: الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي.. والمملكة تسير باتجاه إيجابي

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، أن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي، متمنياً ألا تقع موجة إضافية في المملكة.

وأكد العبدالعالي أن المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار الوباء ونزوله، داعيا الجميع إلى تحديث بياناتهم بتطبيق توكلنا، للحصول على العديد من الخدمات الجديدة، ومن أهمها خدمة “تصريح تجمُّع“.

وأبان أن الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية تعود 43% منها لإناث و57% لذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10% والبالغين 86% وكبار السن 4 %، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 5548202 فحص مخبري دقيق، بإضافة 49205 فحوصات مخبرية جديدة. وفق”أخبار 24″.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم 775 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 323012 حالة، كما سجلت 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4165 حالة وفاة، و720 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 298966 حالة.

“الصحة”: الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي.. والمملكة تسير باتجاه إيجابي

أخبار محلية
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