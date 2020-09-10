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أخبار محلية > “حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر
10/09/2020   8:20 ص

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر

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أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة الـ 34 سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الخميس) بإذن الله.

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر

أخبار محلية
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