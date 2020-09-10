حمدالله يتفوق على غوميز ويتوج بـ”هداف الدوري” للمرة الثانية

سُميّ المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، عبد الرزاق حمد الله، هدافاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن موسم 2019-2020، برصيد 29 هدفًا، عقب انتهاء منافسات البطولة أمس الأربعاء.
وسجل حمدالله هدفاً أمام الاتفاق، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وانتهت بفوز النصر بنتيجة (3-2)، في لقاء الجولة 30 والأخيرة من دوري المحترفين.
ورغم تسجيل مهاجم النصر الفرنسي بافيتمبي غوميز، لهدفين في مرمى الشباب، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (2-1)، إلا أن غوميز لم ينجح في التفوق على حمدالله الذي أنهى مسابقة الدوري، متربعًا على صدارة هدافي المسابقة. وفق”أخبار 24″.
وحصد حمد الله جائزة الهداف للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي برصيد 34 هدفًا. وفيما يلي، نستعرض ترتيب هدافي الدوري في ختام المسابقة:
1- عبد الرزاق حمد الله (النصر): 29 هدفًا
2- بافيتمبي غوميز (الهلال): 27 هدفًا
3- عمر السومة (الأهلي): 19 هدفًا
4- يوسف نياكاتي (الوحدة): 16 هدفًا
5- رومارينهو (الاتحاد): 15 هدفًا