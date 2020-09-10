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أخبار المناطق > تصل إلى سيول.. “الدفاع المدني” يحذر من استمرار هطول الأمطار بتلك المناطق حتى الأحد
10/09/2020   8:21 ص

تصل إلى سيول.. “الدفاع المدني” يحذر من استمرار هطول الأمطار بتلك المناطق حتى الأحد

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض من مناطق المملكة، حتى يوم (الأحد) المقبل.

ولفتت إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى تأثر أجزاء من مناطق المملكة بحالة مطرية، مبينةً أن تلك الحالة التي قد تصل لأمطار غزيرة وجريان للسيول ستتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة وتبوك.

وأهابت المديرية، بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.

تصل إلى سيول.. “الدفاع المدني” يحذر من استمرار هطول الأمطار بتلك المناطق حتى الأحد

أخبار المناطق
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