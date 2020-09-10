تمسك مُعلم بإحدى المدارس الثانوية في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، بتقديم الدرس للطلاب عبر منصة “مدرستي” رغم تواجده داخل عيادات القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لمتابعة حالته الصحية.
وتشير التفاصيل إلى أن المُعلم علي آل شلتة انتقل من سراة عبيدة إلى الرياض للاطمئنان على حالته بعد عامين من إجرائه عملية بالقلب، لكنه استغل وقت الانتظار في الدخول للمنصة لتقديم الدرس لطلابه بثانوية زيد بن حارثة بمركز الوهابة.
وأوضح المُعلم علي آل شلتة وفقاً لـ”سبق”، أن الطبيب أعطاه الصبغة بعد وصوله المستشفى وطلب منه الانتظار لحين إجراء الأشعة، مبيناً أنه سجل في المنصة من هاتفه وشرح درساً في مادة التفسير للطلاب.
ولفت إلى أنه وجد تفاعلاً كبيراً بعد انتشار صوره من المستشفى خلال تقديمه الدرس، مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات التي يرغب القائمون بها في الاطمئنان على صحته.