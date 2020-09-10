بالفيديو.. هل يجوز للابن تلبية طلب والده بشراء الدخان له؟ .. “الخثلان” يجيب

أجاب الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، عن سؤال من شاب حول حكم طاعة الوالد بشراء الدخان له، مشيراً إلى أن الشرع ينهي عن طاعة الوالدين في المعصية.
وقال الخثلان خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجب طاعة الوالدين لكن في المعروف؛ لأن الله عز وجل نهى الولد من ابن أو بنت عن طاعة والديه في المعصية. وفق “أخبار 24”.
ونصح الخثلان، من يمرون بنفس الموقف إلى عدم طاعة والديهم في معصية الله، لكن عليهم مصاحبتهم في الدنيا بالمعروف، مع الإحسان إليهم والبر بهم.
حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان https://t.co/KgAkCLQwrf pic.twitter.com/KHFbJJXwuz
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 9, 2020