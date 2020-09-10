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أخبار محلية > خبير تقني يوضح مميزات “الجيل الخامس”.. وأبرز المخاطر المتوقعة على المُستخدمين (فيديو)
10/09/2020   8:24 ص

خبير تقني يوضح مميزات “الجيل الخامس”.. وأبرز المخاطر المتوقعة على المُستخدمين (فيديو)

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عدّد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مميزات تقنية الجيل الخامس وتأثيراتها على شبكات الاتصال في المستقبل، منوهاً إلى أنها بمثابة الثورة الجديدة لشبكات الاتصال طويلة الأمد.

وقال الحمادي، إن مميزات تلك التقنية تتضمن السرعة العالية جدًا، والقدرات الاستيعابية الكبيرة، وكذلك القدرة الهائلة على نقل المعلومات وتشغيل المدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن الخصوصية والاختراق هي أهم المخاطر التي تواجه العمل بتلك التقنية؛ لأن السرعة العالية قد تتسبب في سرقة كمية كبيرة من بيانات المُستخدمين خلال أجزاء من الثانية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الصين سبقت بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول للتقنية الجديدة، موضحاً أن السباق الدولي في هذا الأمر يحتد لهدفين، هما المكاسب التجارية واحتكار المعلومات.

خبير تقني يوضح مميزات “الجيل الخامس”.. وأبرز المخاطر المتوقعة على المُستخدمين (فيديو)

أخبار محلية
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