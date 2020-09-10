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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة”: المملكة سجلت أعلى معدل لتسوس الأسنان حول العالم.. وهذه نصائح للوقاية منه
10/09/2020   8:25 ص

بالفيديو.. “الصحة”: المملكة سجلت أعلى معدل لتسوس الأسنان حول العالم.. وهذه نصائح للوقاية منه

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أوضحت وزارة الصحة، أن المملكة سجلت أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان حول العالم، مقدمةً عدة نصائح لتجنب هذا الأمر.

ونوهت إلى أن نسبة تسوس الأسنان لدى أطفال المدارس بلغت 93%، ونسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أبنائهم في أول سنتين حوالي 98%، ونسبة الأطفال الذين لا ينظفون أسنانهم عند سن السادسة 80%.

وأشارت في فيديو توعوي، إلى أنه يمكن الوقاية من التسوس بنسبة 100% من خلال تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل يومياً، وتنظيف اللسان، واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصلها الفرشة بين الأسنان. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن نصائح تجنب تسوس الأسنان تشمل أيضاً زيارة عيادة الأسنان كل 6 شهور لاكتشاف أي تسوس في بدايته، والاهتمام بالغذاء المتوازن وتقليل تناول السكريات والكربوهيدرات.

بالفيديو.. “الصحة”: المملكة سجلت أعلى معدل لتسوس الأسنان حول العالم.. وهذه نصائح للوقاية منه

أخبار محلية
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