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اخبار رياضية > بالفيديو.. أنمار الحائلي: لاعبو الاتحاد ليسوا للبيع أو الإعارة ولنا موقف مع النصر
10/09/2020   8:27 ص

بالفيديو.. أنمار الحائلي: لاعبو الاتحاد ليسوا للبيع أو الإعارة ولنا موقف مع النصر

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علق رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي على ما تردد حول تفاوض مسؤول بنادي النصر مع عدد من لاعبي الاتحاد، وتقديم إدارته شكوى ضد النصر بسبب هذا الأمر.

وقال الحائلي في لقاء مع القناة “الرياضية”، إن نجوم الاتحاد ليسوا للبيع أو للإعارة، ولنادي الاتحاد موقف، وسنسلك كل السبل القانونية، مضيفاً أنه لا يريد التطرق إعلامياً لبيان نادي النصر.

يذكر أن نادي الاتحاد قد تقدم بشكوى ضد نادي النصر متهماً المشرف على الكرة بالنصر عبدالرحمن الحلافي بالتفاوض مع عدد من لاعبي الاتحاد، قبل أن يصدر النصر بياناً ينفي فيه تلك الاتهامات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أنمار الحائلي: لاعبو الاتحاد ليسوا للبيع أو الإعارة ولنا موقف مع النصر

اخبار رياضية
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