أطلق وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، خدمة “مؤهل”، ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية “جامعة”، والتي تتيح التحقق إلكترونياً من الشهادات الأكاديمية، والعديد من الخدمات الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لحاملي المؤهلات الأكاديمية من خلال هذه الخدمة رفع طلبات تصحيح الشهادات، وإضافة مؤهل جامعي من مؤسسات داخل وخارج المملكة، واستعراض المؤهلات الأكاديمية.
وقال وزير التعليم، خلال حفل إطلاق الخدمة أمس (الأربعاء) إن الوزارة حققت أعلى مؤشرات النضج في جودة بيانات المؤهلات التعليمية والتدريبية، مبيناً أن البيانات التعليمية والتدريبية لأكثر من 38 ألف مدرسة حكومية وأهلية ستكون مغطاة في خدمة “مؤهل”.
وأبان أن كل بيانات مؤسسات التعليم الجامعي والمكوّنة من 29 جامعة حكومية، و33 جامعة وكلية أهلية، ستكون ضمن خدمة “مؤهل”، إلى جانب بيانات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تضم 115 ﻛﻠﻴﺔ تقنية، و31 كلية تقنية عالمية، و97 معهداً تدريبياً صناعياً، و33 ﻣﻌﻬﺪاً للشراكات الاستراتيجية.
وأضاف أنه ستُدرج في هذه المنظومة بيانات أكثر من 910 منشآت تدريبية تخص القطاع الأهلي، مشيراً إلى أنها ستتيح البيانات الدراسية، مثل تخصصات الخريجين ومعدلاتهم التراكمية، ودرجاتهم العلمية أمام القطاعين الحكومي والخاص.
وفق “أخبار 24”.