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أخبار المناطق > جريمة مروعة تهز الكويت.. شاب يقتل شقيقته بغرفة العناية المركزة
10/09/2020   12:26 م

جريمة مروعة تهز الكويت.. شاب يقتل شقيقته بغرفة العناية المركزة

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فُوجئ الطاقم الطبي بقسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير ‏بالكويت، أمس (الأربعاء)، باقتحام شاب للغرفة وإطلاق النار على مواطنة في ‏العقد الثالث من عمرها، ليرديها قتيلة ويلوذ بالفرار.‏

وذكرت مصادر أمنية كويتية وفقًا لموقع “الجريدة”، أن المجني عليها ‏سبق أن تعرضت لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين بالقرب ‏من منزلها في منطقة سلوى، وتم ضبط مطلق النار.‏

وأوضحت أن شقيقها الأصغر توجه إلى قسم العناية المركزية، حيث ‏كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وأجهز عليها ولاذ ‏بالفرار، لافتةً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية ‏الجاني من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى وجارٍ ‏البحث عنه.‏

وعقب انتشار تفاصيل الجريمة اشتعلت ردود الأفعال الغاضبة على ‏منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المختصة بضبط الجاني وإيقاع أقسى العقوبات بحقه، ومساءلة وزير ‏الصحة بسبب وصول الجاني لغرفة العناية المركزة وهو مسلح ‏دون اكتراث من أمن المستشفى.‏

جريمة مروعة تهز الكويت.. شاب يقتل شقيقته بغرفة العناية المركزة

أخبار المناطق
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