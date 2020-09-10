جريمة مروعة تهز الكويت.. شاب يقتل شقيقته بغرفة العناية المركزة

فُوجئ الطاقم الطبي بقسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير بالكويت، أمس (الأربعاء)، باقتحام شاب للغرفة وإطلاق النار على مواطنة في العقد الثالث من عمرها، ليرديها قتيلة ويلوذ بالفرار.
وذكرت مصادر أمنية كويتية وفقًا لموقع “الجريدة”، أن المجني عليها سبق أن تعرضت لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين بالقرب من منزلها في منطقة سلوى، وتم ضبط مطلق النار.
وأوضحت أن شقيقها الأصغر توجه إلى قسم العناية المركزية، حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وأجهز عليها ولاذ بالفرار، لافتةً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية الجاني من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى وجارٍ البحث عنه.
وعقب انتشار تفاصيل الجريمة اشتعلت ردود الأفعال الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المختصة بضبط الجاني وإيقاع أقسى العقوبات بحقه، ومساءلة وزير الصحة بسبب وصول الجاني لغرفة العناية المركزة وهو مسلح دون اكتراث من أمن المستشفى.