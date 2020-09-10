“الزكاة والدخل”: 15 سبتمبر آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهريْ يوليو وأغسطس الماضيين، خلال موعد أقصاه الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.
وأهابت الهيئة بالمكلفين المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني قبل الموعد المحدد، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخيرا عن تقديم الإقرار.
وتُفرَض ضريبة السلع الانتقائية على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.وفق “أخبار 24”.