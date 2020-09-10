دشنت مدينة الملك سعود الطبية 9 غرف عمليات رقمية، من بينها غرف للعمليات الدقيقة مصممة للتزود بالروبوت، وغرفة “هجينة” تدمج بين غرفة الأشعة التداخلية، وغرفة العمليات التقليدية.
وأوضحت المدينة أن غرفة العمليات الرقمية ترتبط بعدة أقسام كالأشعة والمختبر وأجهزة المناظير، وهي تهدف للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وعمل التدخلات الجراحية المعقدة.
وأبانت أن الغرف مزودة بشاشات عالية الدقة والجودة تعمل باللمس، ما يتيح دقة أعلى أثناء إجراء العمليات الجراحية، وضمان السرعة والإنجاز في العمل، كما يمكن من خلال نظام العمليات الرقمية نقل وقائع تلك الجراحات مباشرة للملتقيات والمؤتمرات الطبية العالمية.
وأكدت أن العمل الرقمي في غرف العمليات يسهم في اتخاذ القرارات الجراحية بشكل سريع، مما ينعكس إيجابيًا على سلامة المريض، ويساعد في تلقيه للعلاج المناسب في الوقت المثالي، كما أن الغرف مزودة بمختلف التجهيزات والأدوات الجراحية.
وأضافت أنه تم تطبيق أعلى معايير الجودة في غرف العمليات الرقمية، حيث تم عزل الحوائط والأرضيات بمواد مضادة للبكتيريا والجراثيم، وتوفير أنظمة تكييف خاصة مزودة بفلاتر لتنقية الهواء بدقة عالية، ونظام خاص للتخلص من غازات التخدير الضارة، ونظام آخر يعزل الغرف عن الهواء الخارجي.
وفق “أخبار 24”.