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اخبار رياضية > غياب الصليهم والعويشير عن الممر الشرفي للهلال
10/09/2020   12:33 م

غياب الصليهم والعويشير عن الممر الشرفي للهلال

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أظهرت الكاميرات غياب ثنائي الشباب عبد المجيد الصليهم وعبد الله العويشير عن الممر الشرفي الذي قام به الفريق الشبابي لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال.

وأقام الفريق الشبابي ممرًا شرفيًا للاعبي الهلال قبل مباراة الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، تكريمًا له بعد تتويجه ببطولة الدوري.

يُذكر أن الصليهم سينتقل إلى فريق النصر بشكل رسمي بعد نهاية الدوري، بينما ستنتهي إعارة عبد الله العويشر مع الشباب بنهاية المباراة الختامية للدوري، إذ سيعود إلى فريقه النصر الذي يملك بطاقته. وفق “أخبار 24”.

غياب الصليهم والعويشير عن الممر الشرفي للهلال

اخبار رياضية
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