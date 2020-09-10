غياب الصليهم والعويشير عن الممر الشرفي للهلال

أظهرت الكاميرات غياب ثنائي الشباب عبد المجيد الصليهم وعبد الله العويشير عن الممر الشرفي الذي قام به الفريق الشبابي لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال.
وأقام الفريق الشبابي ممرًا شرفيًا للاعبي الهلال قبل مباراة الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، تكريمًا له بعد تتويجه ببطولة الدوري.
يُذكر أن الصليهم سينتقل إلى فريق النصر بشكل رسمي بعد نهاية الدوري، بينما ستنتهي إعارة عبد الله العويشر مع الشباب بنهاية المباراة الختامية للدوري، إذ سيعود إلى فريقه النصر الذي يملك بطاقته. وفق “أخبار 24”.
لاعبو #الشباب يقيمون ممر شرفي للاعبي #الهلال بعد تحقيقهم بطولة الدوري. 🏆#الممر_الشرفي#الهلال_الشباب pic.twitter.com/y432RgrM0b
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 9, 2020