نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ضمك يضمن البقاء في الدوري برباعية في مرمى الفتح
10/09/2020   12:34 م

ضمك يضمن البقاء في الدوري برباعية في مرمى الفتح

+ = -
664

ضمن فريق ضمك الاستمرار بمنافسات الموسم المقبل من بطولة الدوري 2020/ 2021 بفوزه برباعية مقابل ثلاثة أهداف على حساب نظيره الفتح خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأربعاء) في ختام منافسات المسابقة.

وافتتح نادي ضمك التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق لاعبه إيميليو زيلايا قبل أن يُسجل إبراهيم الشنيحي الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم سجل محمد ناجي الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني تعادل ميتشيل تي فريدي للفتح في الدقيقة 58 ثم تقدم زيلايا مرة أخرى لضمك في الدقيقة 71 قبل أن يتعادل ميتشيل تي فريدي للفتح ثم خطف عبدالله الجوعي الفوز لفريقه في الدقيقة 87. وفق “أخبار 24”.

وبهذا الفوز رفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 35 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الفتح عند النقة 33 في المركز 13.

ضمك يضمن البقاء في الدوري برباعية في مرمى الفتح

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111025.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.