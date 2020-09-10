ضمك يضمن البقاء في الدوري برباعية في مرمى الفتح

ضمن فريق ضمك الاستمرار بمنافسات الموسم المقبل من بطولة الدوري 2020/ 2021 بفوزه برباعية مقابل ثلاثة أهداف على حساب نظيره الفتح خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأربعاء) في ختام منافسات المسابقة.
وافتتح نادي ضمك التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق لاعبه إيميليو زيلايا قبل أن يُسجل إبراهيم الشنيحي الهدف الثاني في الدقيقة 44 ثم سجل محمد ناجي الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.
وفي الشوط الثاني تعادل ميتشيل تي فريدي للفتح في الدقيقة 58 ثم تقدم زيلايا مرة أخرى لضمك في الدقيقة 71 قبل أن يتعادل ميتشيل تي فريدي للفتح ثم خطف عبدالله الجوعي الفوز لفريقه في الدقيقة 87. وفق “أخبار 24”.
وبهذا الفوز رفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 35 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الفتح عند النقة 33 في المركز 13.