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اخبار رياضية > شاهد.. موقف طريف بين سلمان الفرج وعلي البليهي على الهواء خلال الاحتفال بالدوري
10/09/2020   12:35 م

شاهد.. موقف طريف بين سلمان الفرج وعلي البليهي على الهواء خلال الاحتفال بالدوري

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شهد الاستوديو التحليلي لمباراة الهلال والشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موقفاً طريفاً بين لاعبي الهلال سلمان الفرج وعلي البليهي، خلال احتفالهما بتتويج فريقهما بالدوري.

وأثناء حديث سلمان الفرج عن أحداث المباراة في الاستوديو على القناة “الرياضية”، فاجأه علي البليهي بوضع كأس دوري أبطال آسيا على الطاولة، ليطلب منه مقدم الاستوديو إحضار كأس الدوري، وأنه لم يبذل مجهوداً في المباراة وعليه أن يبذل مجهوداً في إحضار الكأس للاستوديو. وفق “أخبار 24”.

وعاد البليهي مرة أخرى لكن بدون إحضار الكأس وكان سلمان الفرج يتحدث عن علاقته بزملائه وشخصيته في الملعب، مبيناً أنه بطبيعته لا يحب المشاكل ويستمتع في الملعب، ليتدخل البليهي بالقول: “والله إنه مطفشنا” ليضحك الجميع.

شاهد.. موقف طريف بين سلمان الفرج وعلي البليهي على الهواء خلال الاحتفال بالدوري

اخبار رياضية
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