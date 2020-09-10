أعلن نادي الوحدة اليوم (الخميس) تعيين البرتغالي “إيڤو فييرا” مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال النادي إنه تعاقد مع اللاعب الأسترالي “ديمتري بيتراتوس” حتى عام 2013، إلى جانب تمديد عقد اللاعب جابر عسيري حتى 2024.
وكانت إدارة نادي الوحدة أعلنت في أغسطس الماضي، فسخ عقد مدرب الفريق دانيال كارينيو، وذلك بالتراضي بين الطرفين، مبينة أنه تم تعيين عيسى المحياني بدلاً منه حتى نهاية الموسم الحالي.
ونال الوحدة البطاقة المؤهلة للملحق الآسيوي الموسم المقبل بفوزه أمس الأربعاء على الحزم بهدفين نظيفين ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفق “أخبار 24”.