وثّق الإعلامي عبدالرحمن المطيري، قصة مواطن في محافظة جدة اضطُر إلى البيع على “بسطة” في جدة، بعدما ترك وظيفته التي كان يتقاضى منها راتباً كبيراً.
وأوضح المواطن ويدعى “أبوعثمان”، أنه كان يعمل في إحدى الوظائف وراتبه 40 ألف ريال، ويتحدث اللغتين الإنجليزية والتركية، مبيناً أن الأحوال تغيرت وصار جميع أفراد أسرته يعملون على بسطة بعد تركه العمل.
ولفت إلى أنه يواصل عمله على البسطة منذ 6 سنوات، مشيراً إلى أنه يفضل العمل مهما كانت صعوبته، ويرفض أن يمدّ أولاده أيديهم لأحد.
بدورها أبدت زوجة المواطن تمسكها بالعيش والعمل معه، وعدم تركه في تلك الظروف الصعبة.
وفق “أخبار 24”.