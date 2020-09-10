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اخبار رياضية > “الاتحاد الآسيوي”: نهائي دوري الأبطال 19 ديسمبر من مباراة واحدة
10/09/2020   4:38 م

“الاتحاد الآسيوي”: نهائي دوري الأبطال 19 ديسمبر من مباراة واحدة

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وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة ‏نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تُقام المباراة ‏النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب ‏وإياب‎.‎

وقرر في اجتماعه اليوم (الخميس) نقل بطولة آسيا لكرة الصالات ‏لتقام في الكويت، حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من ‏‏2 إلى 13 ديسمبر، بدلاً من الموعد السابق في شهر نوفمبر، وذلك ‏من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة‎.‎

وأعلن الاتحاد تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في ‏البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، ‏لتقام بداية عام 2021‏‎.‎

وتم إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف ‏القهرية، على أن تقام عام 2024، وكذلك إلغاء بطولة الأندية ‏الآسيوية لكرة الصالات 2020 في الإمارات، وإقامتها العام المقبل‏ .وفق “أخبار 24″‎.‎

“الاتحاد الآسيوي”: نهائي دوري الأبطال 19 ديسمبر من مباراة واحدة

اخبار رياضية
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