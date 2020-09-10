“الاتحاد الآسيوي”: نهائي دوري الأبطال 19 ديسمبر من مباراة واحدة

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تُقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب.
وقرر في اجتماعه اليوم (الخميس) نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، بدلاً من الموعد السابق في شهر نوفمبر، وذلك من أجل السماح للاتحادات الوطنية بالاستعداد بأفضل صورة.
وأعلن الاتحاد تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021.
وتم إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، على أن تقام عام 2024، وكذلك إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 في الإمارات، وإقامتها العام المقبل .وفق “أخبار 24″.