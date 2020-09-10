وزير “الشؤون البلدية” يصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية لحوكمة خدمات البنية التحتية

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، قرارًا بتشكيل لجنة فنية “لحوكمة خدمات البنية التحتية”، برئاسة أمين المنطقة الشرقية وعضوية آخرين.
وقالت الوزارة إن اللجنة ستضطلع بمهام اعتماد خطة لتفعيل آليات لمعالجة مشاكل خدمات البنية التحتية وتشكيل فرق عمل تنفيذية للقيام بالمهام ومتابعة تنفيذ الخطة والعمل على توفير الدعم والممكنات الإدارية والإشرافية المطلوبة.
وأبانت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها لتحقيق أهداف التحول البلدي في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق بتقليل الهدر بسبب حفريات الخدمات، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة للارتقاء بمستوى جودة الحياة في جميع مدن ومناطق المملكة. وفق “أخبار 24″