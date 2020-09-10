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أخبار محلية > “الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم العقاري والزيارات الفنية للبناء الذاتي
10/09/2020   4:39 م

“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم العقاري والزيارات الفنية للبناء الذاتي

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وقع صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون، مع بنك الرياض لتقديم الخدمات المساندة لأعمال التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز البناء الذاتي لمستفيدي القرض العقاري.

ووقعت الاتفاقية بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، من قبل المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

وأوضح المشرف على الصندوق، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز الشراكة لتقديم الخدمات المساندة في التقييم العقاري والزيارات الفنية لمتابعة مراحل إنجاز بناء المستفيدين لمنازلهم بالاستفادة من الكفاءات الوطنية الهندسية التي تم تأهيلها واكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن عقود التمويل العقاري المدعُومة من الصندوق منذ بداية التحّول وحتى نهاية أغسطس الماضي تجاوزت 330 ألف قرض عقاري قُدمت لمستفيدي “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية.

“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التقييم العقاري والزيارات الفنية للبناء الذاتي

أخبار محلية
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