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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تصدر قرارًا بتنظيم زي العاملين في المنشآت وتتوعد بمعاقبة المخالفين
10/09/2020   4:40 م

“الموارد البشرية” تصدر قرارًا بتنظيم زي العاملين في المنشآت وتتوعد بمعاقبة المخالفين

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا لتنظيم زي العاملين في المنشآت، حيث نص على تعديل الفقرة الأولى من المادة 38 الخاصة بضوابط سلوكيات العمل.

وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة اليوم (الخميس)، أن تضع كل منشأة تنظيمًا لاشتراطات زي العاملين لديها من النساء والرجال، وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذى يؤمن مظهراً مهنياً لائقاً.

كما نص القرار على أن تقوم المنشأة بالإعلان عن تلك الاشتراطات والعقوبات المترتبة على مخالفتها في مكان ظاهر بالمنشأة أو أى وسيلة أخرى، تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها وإقرارهم بالعلم به. وفق “أخبار 24”.

ونبّهت الوزارة إلى أنها ستطبق في حق المنشأة التى تخالف هذا القرار العقوبات التى يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

“الموارد البشرية” تصدر قرارًا بتنظيم زي العاملين في المنشآت وتتوعد بمعاقبة المخالفين

أخبار محلية
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