طيار الملوك.. "نهار نصار" أول كابتن سعودي وأصغر طيار في العالم

يعد الطيار السعودي الكابتن نهار نصار الملقب بأول كابتن طيران سعودي، وأصغر طيار على مستوى العالم.
وبدأ الطيار نهار نصار مشواره في عمر 23 عاماً، حيث حصل على إجازة الطيران الخاص في عام 1958، وهو يعد من أشهر الطيارين في تاريخ المملكة، وأول طيّار سعودي يسافر حول العالم.
ويلقب نهار بـ”طيار الملوك” حيث عمل قائدًا للطائرة الملكية، في عهود الملك سعود، والملك خالد، والملك فيصل، والملك فهد، وعُيّن كبيرًا للطيارين في الخطوط الجوية السعودية.
ولد الطيار نهار في مدينة الخبر عام 1936، وتوفي في مدينة جدة في عام 1994م.
وفق “أخبار 24”.