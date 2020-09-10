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أخبار المناطق > بالفيديو.. أمير نجران يكافئ شاباً ويوجه بتوظيفه في متحف المنطقة.. تعرف على قصته
10/09/2020   4:41 م

بالفيديو.. أمير نجران يكافئ شاباً ويوجه بتوظيفه في متحف المنطقة.. تعرف على قصته

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كرّم أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، شابًا، يدعى أحمد آل مشرف، بعدما قام الأخير بنشر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية، من أجل التعريف والترويج للمواقع الأثرية في المنطقة.

ووجه الأمير بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس التنمية السياحية لرعاية الشباب الهواة في مجال السياحة والثقافة، وتسمية آل مشرف منسقًا لها، إضافةً إلى تعيينه مسؤولاً عن استقبال الوفود غير العربية ببيت نجران بمهرجان الجنادرية، والترتيب لعمله في متحف نجران عقب افتتاحه.

وكان الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، قد كشف في وقت سابق، عن أنه أنتج هذا الفيديو لرغبته في تعريف العالم بالتراث الثقافي للمملكة، مؤكداً أن الإعجاب الذى حظي به إثر انتشار المقطع وهو يتحدث عن معالم تاريخية في المملكة باللغة الإنجليزية؛ جعله يدرك أنه يسير في المسار الصحيح.

وأكد الشاب، وفقا لـ”العربية”، أن دراسته في بريطانيا منذ سن مبكرة وتشجيع أسرته له جعلته يُتقن التحدث باللغة الإنجليزية مستخدماً اللهجة البريطانية، متمنياً العمل في مشروع يساعد في جذب الزوار والسياح إلى المملكة.

بالفيديو.. أمير نجران يكافئ شاباً ويوجه بتوظيفه في متحف المنطقة.. تعرف على قصته

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