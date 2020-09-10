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أخبار محلية > من بينهم نساء.. شركة تنتج قطع غيار الطائرات الحربية والمقاتلات بكوادر سعودية (فيديو)
10/09/2020   11:55 م

من بينهم نساء.. شركة تنتج قطع غيار الطائرات الحربية والمقاتلات بكوادر سعودية (فيديو)

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كشف تقرير تلفزيوني عن تصنيع شركة سعودية قطع غيار الطائرات الحربية والمقاتلات بكوادر سعودية رجالية ونسائية.

وبحسب التقرير، الذي نشرته قناة العربية اليوم (الخميس) من داخل شركة البحر الأحمر لمحركات الطائرات، فإن الشركة تزود المقاتلات بجميع قطع الغيار وبنفس جودة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالله العمري، أن 81% من العاملين في الشركة من الكوادر السعودية ودُربوا في كبرى الشركات العالمية.

وأضاف أن عمل الشركة تطور كثيراً في الفترة الأخيرة، وأصبحت تنتج قطع غيار طائرات التورنيدو والتايفون والبلاك هوك، والتي تمثل العمود الفقري لطائرات القوات المسلحة. وفق “أخبار 24”.

من جانبها، أكدت مشرفة الجودة بالشركة، هيفاء وزني، أنها سعيدة بكونها أول سعودية تعمل في مجال صناعة وصيانة محركات الطائرات الحربية، مشيرة إلى أن الشركة تهتم بمعايير الجودة بحيث تماثل الشركات العالمية.

من بينهم نساء.. شركة تنتج قطع غيار الطائرات الحربية والمقاتلات بكوادر سعودية (فيديو)

أخبار محلية
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