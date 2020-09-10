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أخبار محلية > الراجحي: الحكومة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا.. ولدينا حزمة خاصة من المبادرات لما بعد الأزمة
10/09/2020   11:56 م

الراجحي: الحكومة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا.. ولدينا حزمة خاصة من المبادرات لما بعد الأزمة

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أكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أن الحكومة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك حزمة خاصة من المبادرات لما بعد الأزمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين لمواصلة الحوار حول تحسين سياسات الحماية الاجتماعية من خلال استخدام البيانات، والتي أكد خلالها أن جميع المبادرات الحكومية التي أطلقت والمبادرات القادمة، سيكون لها دور كبير في احتواء جائحة كورونا وأزمة البطالة. وفق “أخبار 24”.

وقال الراجحي إن أزمة كورونا خلقت زخما متجددا لحماية سوق العمل وتبني سياسات الحماية الاجتماعية التي من شأنها أن تحمي الأفراد خلال الأزمات أو ما بعدها، لذا فإننا نعمل مع دول مجموعة العشرين لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل.

الراجحي: الحكومة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا.. ولدينا حزمة خاصة من المبادرات لما بعد الأزمة

أخبار محلية
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