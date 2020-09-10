الراجحي: الحكومة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار كورونا.. ولدينا حزمة خاصة من المبادرات لما بعد الأزمة

أكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أن الحكومة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هناك حزمة خاصة من المبادرات لما بعد الأزمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع وزراء التوظيف والعمل لمجموعة العشرين لمواصلة الحوار حول تحسين سياسات الحماية الاجتماعية من خلال استخدام البيانات، والتي أكد خلالها أن جميع المبادرات الحكومية التي أطلقت والمبادرات القادمة، سيكون لها دور كبير في احتواء جائحة كورونا وأزمة البطالة. وفق “أخبار 24”.
وقال الراجحي إن أزمة كورونا خلقت زخما متجددا لحماية سوق العمل وتبني سياسات الحماية الاجتماعية التي من شأنها أن تحمي الأفراد خلال الأزمات أو ما بعدها، لذا فإننا نعمل مع دول مجموعة العشرين لتحقيق تعافٍ مستدام في أسواق العمل.
#عاجل_السعودية | وزير #الموارد_البشرية: جميع المبادرات الحكومية التي أطلقت والمبادرات القادمة بإذن الله.. سيكون لها دور كبير في احتواء جائحة #كورونا.#مجموعة_العشرين_في_السعودية pic.twitter.com/LjO9wTizpz
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 10, 2020
#عاجل_السعودية | وزير #الموارد_البشرية: #المملكة ضخت أكثر من 218 مليار ريال لتخفيف آثار جائحة #كورونا.#مجموعة_العشرين_في_السعودية pic.twitter.com/0g7BcjzW6d
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 10, 2020