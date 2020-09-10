“البطاطا الحلوة” منجم الغذاء الصحي.. مقاومة للسرطان وغنية بالفيتامينات ومضادة للأكسدة

يظن البعض أن البطاطا الحلوة ليست صحية لأنها تحتوي على السكر، لكنهم سيغيرون رأيهم لو علموا الفوائد الغذائية والصحية الكبيرة لها، حيث إنها تقاوم السرطان، وبها عدد من الفيتامينات والأملاح المهمة للجسم، إضافة إلى فوائد أخرى.
1- ألوان البطاطا الحلوة
ليست كل البطاطا الحلوة بلون واحد، فقد تكون برتقالية اللون، بيضاء، صفراء، بنية، حمراء، وردية، أرجوانية. ويؤثر اللون في العناصر الغذائية فيها، ويُعتقد أن البطاطا الحلوة الأرجوانية تحتوي على مستويات عالية جدًا من مضادات الأكسدة والالتهابات.
2- غنية بفيتامين أ
يمكن لحبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم أن تمنح الجسم 400٪ من فيتامين أ الذي يحتاجه للحفاظ على العينين والبشرة بصحة جيدة، كما تحتوي على “بيتا كاروتين” المضاد للأكسدة، والذي يقي من الأمراض ومنها بعض أنواع السرطان.
3- مركبات مقاومة السرطان
وجد العلماء أن البقع الملونة في البطاطا الحلوة تحتوي على بروتين فريد يُسمى مثبط الأنزيم البروتيني، وعند اختباره ضد الخلايا السرطانية، بدا أنه يوقف بعض نموها.
4- الفيتامينات والمعادن
البطاطا الحلوة غنية بفيتامين ج، الذي يعزز جهاز المناعة في الجسم، وتساعد مستويات البوتاسيوم المرتفعة في البطاطا على التحكم في ضغط الدم، فيما يقوي الكالسيوم الموجود بها العظام.
5- أفضل لسكر الدم
معدل البطاطا الحلوة أقل في مؤشر نسبة السكر في الدم، كما تصل الألياف بها إلى 5 جرامات لكل ¾ كوب، ما يبطئ الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويمكن تناولها مخبوزة بالقشرة، أو كطبق جانبي مهروسة، محمصة، أو مقطعة في الحساء. وفق “أخبار 24”.
6- غنية بالحديد
البطاطا الحلوة مصدر جيد للحديد، ما يجعلها طعاما للنباتيين، الذين يفضلون الحديد غير الهيم الموجود في الفواكه والخضراوات والمكسرات. إذا كنت تأكل أطعمة بها الكثير من فيتامين ج، مثل البطاطا الحلوة، فسيمتص الجسم الحديد غير الهيم بشكل أفضل.
7- الطريقة الصحية لطهيها
تحدث الطريقة التي تطبخ بها البطاطا الحلوة فرقًا في فائدتها الغذائية، وكما كشفت دراسة فإن أفضل طريقة للطهي -للاحتفاظ بأكبر كمية من البيتا كاروتين-، هي أن تخبزها بالفرن، فهي الأفضل.
8- سعرات حرارية أقل
ثمرة واحدة من البطاطا الحلوة المخبوزة وغير منزوعة القشرة تحتوي على 103 سعرات حرارية، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، وهي أقل من ثمرة البطاطس البيضاء المخبوزة؛ 115 سعرًا.