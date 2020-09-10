نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عبد الرحمن بن مساعد: منعي من الكتابة كذبة
10/09/2020   11:59 م

عبد الرحمن بن مساعد: منعي من الكتابة كذبة

+ = -
872

وصف الأمير عبد الرحمن بن مساعد ما يقال عن منعه من الكتابة سابقاً بأمر من إمارة منطقة الرياض بالكذبة.

وكان الأمير عبد الرحمن أعاد عبر حسابه على “تويتر” نشر فيديو من عام 2019م ذكر فيه بأن فيلق القدس شارك في جميع مناطق الصراعات ولم يرم حتى حجرا على إسرائيل و”أنه لا يدعو لذلك”، ولكن يذكرهم بشعاراتهم.

ورد أحد المغردين من إحدى الدول على الأمير عبد الرحمن بأنه ذكر عبارة “لا يدعو لذلك” خوفا من منعه من الكتابة كما حدث معه سابقاً، ليرد الأمير بقوله: “موضوع من يشتمنا من الفلسطينيين لا أدري ما الذي استفزك فيه كي ترد.. أما عن منعي من الكتابة فهذه كذبة أو (عذبة) إن شئت”.

وفق “أخبار 24”.

عبد الرحمن بن مساعد: منعي من الكتابة كذبة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111107.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.