مع ارتفاع نسبة السمنة في المملكة.. هذه أبرز الأسباب ونصائح مفيدة للتخلص من الوزن الزائد

كشفت الهيئة العامة للغذاء الدواء مؤخراً عن أرقام لا يستهان بها بشأن معدلات السمنة في المملكة، حيث بلغت نسبتها 59%، منها 15% لأطفال يعانون فعلياً السمنة.
وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع معدلات السمنة في المملكة، إلى أن 60% من المواطنين لا يمارسون الرياضة، كما أن النمط الغذائي لعب دوراً آخر في ذلك مطالباً بتحسين الثقافة الغذائية وممارسة الرياضة.
من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أحد أسباب عدم خسارة الوزن بالرغم من ممارسة الفرد للرياضة، وهو عدم الموازنة بين الرياضة والغذاء، مشددة على ضرورة التركيز على مجموع السعرات الحرارية والمغذيات الأساسية للجسم من كربوهيدرات وبروتين ودهون، وأن يكون النظام الغذائي للفرد قائما على التوازن بينهم، بجانب ممارسة الرياضة.
وفي نفس السياق، حددت الجهات المعنية بصحة الإنسان الأسباب التي تؤدي لفشل علاجات السمنة وخسارة الوزن، ومن بين تلك الأسباب اتباع حمية قاسية وتقليل كميات الطعام بشكل كبير الأمر الذي يؤدي إلى فشل عملية حرق الدهون، كما أن الإنسان حينها يمل كثرة الحرمان من الطعام، ولا يكمل هذا النوع من الحمية، ويفشل في خسارة الوزن.
كما أن الاختيار الخاطئ لنوعية وكمية الطعام عند اتباع نظام الحمية يؤدي أيضا لعدم التخلص من السمنة، ووفقا لـ “ويب طب” فإن الحمية التي تتضمن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والأطعمة التي تحتوي على الدهون وبكميات غير مقننة من المكرونة والنشويات والأرز لن تفيد في خسارة الوزن.وفق “أخبار 24”.
ولعلاج السمنة والوقاية منها، يجب على الفرد ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مناسب دون الإفراط في كمياته، مع العلم أن المعدة تستغرق ٢٠دقيقة تقريبًا لتخبر الدماغ بأنها ممتلئة، لذلك يجب الحرص على الأكل ببطء والتوقف قبل الشعور بالشبع.
أما بالنسبة للمشروبات، فينصح بتناول كوبين من المياه قبل كل وجبة لتحسين عملية الحرق وخفض الرغبة في تناول الطعام، بجانب تناول مشروبات أخرى تساعد في خسارة الوزن مثل الشاي الأخضر، والزنجبيل، والليمون، وعصير الطماطم، كما توجد حيل أخرى تساعد في خسارة الوزن.