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اخبار رياضية > الأهلي يعلن إصابة ساريتش بـ”الرباط الصليبي”
11/09/2020   1:55 م

الأهلي يعلن إصابة ساريتش بـ”الرباط الصليبي”

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أعلن النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها المحترف البوسني في صفوف فريقهم، ألفيس ساريتش، أثبتت تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الخميس)، إلى أنه من المقرر أن يتم التنسيق مع أحد الأطباء الجراحين خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتحديد طريقة التعامل مع الإصابة، إما بإجراء العملية الجراحية أو الاكتفاء بالعلاج والتأهيل.

وكان ساريتش قد أصيب خلال مباراة فريقه الماضية أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

الأهلي يعلن إصابة ساريتش بـ”الرباط الصليبي”

اخبار رياضية
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