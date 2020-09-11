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اخبار رياضية > العفالق: أحترم عرض النصر لضم “الحسن”.. والهلال والأهلي تدخلا في الصفقة
11/09/2020   1:56 م

العفالق: أحترم عرض النصر لضم “الحسن”.. والهلال والأهلي تدخلا في الصفقة

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قال رئيس نادي الفتح، سعد العفالق، إنه تلقى اتصالات كثيرة خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات اللاعبين علي لاجامي وعلي الحسن ولكنه طلب تأجيل المفاوضات حتى ضمان بقاء الفريق في الدوري.

وأضاف العفالق وفقاً لبرنامج في المرمى:”المفاوض النصراوي طلب انتقال لاجامي وعلي الحسن وكان وكيل لاجامي واللاعب جاهزين لإنهاء الصفقة لذلك تمت بشكل سريع”.

وتابع رئيس نادي الفتح: “رغبة النصر مازالت قائمة لكسب خدمات علي الحسن والهلال والأهلي تدخلا عن طريق أحد الأشخاص لكسب خدمات اللاعب”. وفق “أخبار 24”.

وأتم العفالق تصريحاته بـ:”أحترم عرض النصر لطلب خدمات علي الحسن لأنه الأول ونتتظر ماذا سيحدث.. ولن نلتفت إلى أي عرض آخر”.

العفالق: أحترم عرض النصر لضم “الحسن”.. والهلال والأهلي تدخلا في الصفقة

اخبار رياضية
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