رئيس “الرائد”: “هبوط التعاون كان سيؤثر كثيراً علينا.. والحمدلله على بقائه

قال رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، إن هبوط التعاون كان سيؤثر عليهم كثيراً، مشيراً إلى أنه يحمد الله على بقائه.
وأضاف المطوع ـ خلال لقائه ببرنامج “الدوري مع وليد”: “أتوقع أن وجود ناديين من نفس المدينة أمر صحي بالنسبة لنا ولهم ويحفزنا على العمل أكثر ويخلينا نتنافس معهم رياضياً”.
وأتم رئيس الرائد حديثه بـ: “بقاء التعاون هو شيء جيد والحمد لله على بقائهم، فرأينا تأثير هبوط النهضة على الاتفاق”.
#الدوري_مع_وليد | #فهد_المطوع – رئيس نادي #الرائد: هبوط التعاون سيأثر كثير على الرائد والحمدلله على بقائه.. ورأينا تأثير هبوط النهضة على الاتفاق.. لا أعلم ما يحصل في إدارتي التعاون الاتحاد.. الاتحاد أتوقع مشكلته تغير الرؤساء.#SBC pic.twitter.com/tidiO5nCzB
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 10, 2020
وفق “أخبار 24”.