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اخبار رياضية > رئيس “الرائد”: “هبوط التعاون كان سيؤثر كثيراً علينا.. والحمدلله على بقائه
11/09/2020   1:57 م

رئيس “الرائد”: “هبوط التعاون كان سيؤثر كثيراً علينا.. والحمدلله على بقائه

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قال رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، إن هبوط التعاون كان سيؤثر عليهم كثيراً، مشيراً إلى أنه يحمد الله على بقائه.

وأضاف المطوع ـ خلال لقائه ببرنامج “الدوري مع وليد”: “أتوقع أن وجود ناديين من نفس المدينة أمر صحي بالنسبة لنا ولهم ويحفزنا على العمل أكثر ويخلينا نتنافس معهم رياضياً”.

وأتم رئيس الرائد حديثه بـ: “بقاء التعاون هو شيء جيد والحمد لله على بقائهم، فرأينا تأثير هبوط النهضة على الاتفاق”.

وفق “أخبار 24”.

رئيس “الرائد”: “هبوط التعاون كان سيؤثر كثيراً علينا.. والحمدلله على بقائه

اخبار رياضية
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