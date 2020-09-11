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اخبار رياضية > بعد إعلانه الاعتزال.. مانشستر يونايتد لـ “الشلهوب”: كفيت ووفيت يا أبو البندري
11/09/2020   1:59 م

بعد إعلانه الاعتزال.. مانشستر يونايتد لـ “الشلهوب”: كفيت ووفيت يا أبو البندري

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شارك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في وداعية لاعب وقائد الهلال محمد الشلهوب، بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم أمس (الخميس).  

ورد حساب النادي الإنجليزي على “تويتر” على تغريدة سابقة للشلهوب كشف فيها عن تشجيعه لمانشستر يونايتد، موجهاً له رسالة وداعية ووصفه بالمشجع الوفي.  

وقال النادي في رده على الشلهوب: “كفيت ووفيت يا أبو البندري”، متمنياً له التوفيق في مسيرته القادمة بعد الاعتزال.

وفق “أخبار 24”.

بعد إعلانه الاعتزال.. مانشستر يونايتد لـ “الشلهوب”: كفيت ووفيت يا أبو البندري

اخبار رياضية
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