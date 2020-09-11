بعد إعلانه الاعتزال.. مانشستر يونايتد لـ “الشلهوب”: كفيت ووفيت يا أبو البندري

شارك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في وداعية لاعب وقائد الهلال محمد الشلهوب، بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم أمس (الخميس).
ورد حساب النادي الإنجليزي على “تويتر” على تغريدة سابقة للشلهوب كشف فيها عن تشجيعه لمانشستر يونايتد، موجهاً له رسالة وداعية ووصفه بالمشجع الوفي.
وقال النادي في رده على الشلهوب: “كفيت ووفيت يا أبو البندري”، متمنياً له التوفيق في مسيرته القادمة بعد الاعتزال.
كفيت ووفيت يا بو البندري 👏
مشجعنا الوفي @mbsh_10 ولاعب الهلال السعودي، نتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة بعد قرار اعتزالك كرة القدم ♥️#يونايتد https://t.co/ejiTqiB2Af
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 10, 2020
وفق “أخبار 24”.