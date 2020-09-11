“بن نافل”: رازفان وعد وأوفى.. وله كل الثقة مني ومجلس الإدارة

قال رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، إن المدير الفني الروماني لفريقه رازفان لوشيسكو، أوفى بوعده في بداية الموسم.
وأضاف “بن نافل”، لبرنامج “كورة”: “في بداية الموسم عزمت أصدقائي لمشاهدة مباراة الفيحاء التي تعادلنا بها وأحدهم سبني بسبب المدرب”.
وتابع رئيس الهلال: “له كل الثقة مني ومجلس الإدارة والجهاز الإداري لأن هذا ما يحتاجه المدرب لإنجاح عمله وخطته فكان هناك تقارب بيننا قد يكون هناك خسارة ولكن رأيت فيه طموحاً وهو إنسان طموح”. وفق “أخبار 24”.
وأتم “بن نافل” حديثه بـ:”في النهاية الأرقام قبل الناس أنصفته، حقق آسيا والدوري وهناك روح مميزة بينه وبين اللاعبين وإن شاء الله ربنا يوفقه”.