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أخبار المناطق > إغلاق 7 منشآت نسائية تجارية مُخالفة بالعاصمة المقدسة
11/09/2020   2:02 م

إغلاق 7 منشآت نسائية تجارية مُخالفة بالعاصمة المقدسة

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قالت أمانة العاصمة المقدسة إن فرق الرقابة النسائية أغلقت مُنشآت تجارية تدار بأيدٍ نسائية بمكة المكرمة؛ لمُخالفتها الاشتراطات والأنظمة البلدية.

وأوضحت أن الفرق الرقابية النسائية أغلقت 4 مُنشآت تجارية ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية و3 مُنشآت ضمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية، لمُخالفة الاشتراطات البلدية.

وأكَّدت الأمانة أنها تكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية. وفق “أخبار 24”.

إغلاق 7 منشآت نسائية تجارية مُخالفة بالعاصمة المقدسة

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