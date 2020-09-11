أعلنت أمانة المدينة المنورة إزالة مخطط مخالف بمنطقة أبيار الماشي، كان مجهزاً للبيع على المواطنين بدون صكوك شرعية، وبدون أخذ تراخيص لبيع المخطط من الجهات المختصة.
أوضحت الأمانة أن فرقها الرقابية قامت، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بإزالة التعديات في المخطط الذي بلغت مساحته نحو مليون متر مربع، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها للمحافظة على الأراضي الحكومية، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق خلف الإعلانات التي تسوق لبيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية، وعدم شراء وتداول قطع أراض غير نظامية في أي من المخططات العشوائية التي يعلن الاستثمار والبيع فيها قبل التحقق من ملكية الارض ومستنداتها النظامية.
وفق “أخبار 24”.