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أخبار محلية > “الشؤون البلدية” تطالب مستفيدي خدمات الرخص التجارية بتوثيق عقود الإيجار قبل 4 أكتوبر
11/09/2020   6:09 م

“الشؤون البلدية” تطالب مستفيدي خدمات الرخص التجارية بتوثيق عقود الإيجار قبل 4 أكتوبر

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دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مستفيدي خدمات الرخص التجارية عبر منصة “بلدي”، للمسارعة إلى توثيق عقد الإيجار لإثبات الموقع على شبكة “إيجار”.

وأوضحت أنه ابتداءً من 4 أكتوبر المقبل، فإن إتمام إجراءات الرخصة التجارية عبر منصة بلدي يستلزم وجود رقم عقد إلكتروني لدى شبكة إيجار.

وأكدت الوزارة أن توثيق عقد الإيجار يتيح لمستفيدي الرخص التجارية الاستفادة من الخدمة، بشرط التوثيق في الموعد المحدد. وفق “أخبار 24”.

وكان برنامج “إيجار” أعلن توثيق نحو 110 آلاف عقد إيجاري خلال أغسطس الماضي؛ تنوعت ما بين عقود سكنية وتجارية، لافتاً إلى أن نسبة العقود الإيجارية المستفيدة من ميزة السداد الشهري بلغت 32% مع استمرار تزايد أعداد العقود التجارية التي تستخدم ميزة السداد الشهري.

“الشؤون البلدية” تطالب مستفيدي خدمات الرخص التجارية بتوثيق عقود الإيجار قبل 4 أكتوبر

أخبار محلية
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