بالفيديو.. سيدة بالباحة لم تكمل تعليمها تبدع في رسم لوحات فنية.. وتؤلف كتاباً عن قريتها

تمكنت سيدة تجاوز عمرها الخمسين عاما، وتعيش في قرية غزير التابعة لمنطقة الباحة، من تقديم لوحات فنية مبدعة برغم أنها لم تكمل تعليمها في الصغر.
وأوضحت الرسامة “أم بدر”، أنها طورت موهبتها منذ الصغر من خلال الرسم باستخدام الحجر الأبيض والفحم، ثم اعتمدت بعد ذلك على الألوان الشمعية، في رسم الأشجار وما تشاهده من حيوانات وطيور.
وأضافت، خلال لقاء في برنامج اليوم المذاع على قناة “الإخبارية”، أنها صقلت موهبتها في الرسم اعتماداً على ذاتها بدون دراسة، وتمكنت بمرور السنوات من ترجمة ذكرياتها عن البيوت والأشياء القديمة التي شاهدتها منذ الصغر في لوحاتها، لافتة إلى أنها عادت لاستكمال تعليمها بعدما تزوجت. وفق “أخبار 24”.
وأشادت بما قدمه له زوجها وأولادها من دعم نفسي وتشجيع سواء في الدراسة أو الرسم، منوهة بأنها ترجمت ذكرياتها عن القرية التي عاشت بها في كتاب قامت بتأليفه.
فيديو | تجاوزت الخمسين فتحررت من “أميتها” ورسمت بأناملها لوحات فنية مبدعة#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/ku9PgIs2lm
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 10, 2020