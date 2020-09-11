تقع في الربع الخالي.. أول محمية نموذجية في المملكة تستعد لاستقبال زوارها

تستعد محمية عروق بني معارض، التي تم اختيارها لتكون أول محمية نموذجية في المملكة، لاستقبال زوارها في فصل الشتاء.
وتقع المحمية في قلب الربع الخالي، على امتداد 12 ألف كيلومتر مربع، وتضم مخيمات بيئية وحيوانات مهددة بالانقراض.
ويجري العمل في المحمية لتجهيزها من أجل ترشيحها لتصبح محمية طبيعية في قائمة اليونسكو للمحميات واستقطاب الزوار من خارج المملكة أيضا.
محمية “عروق بني معارض” التي تم اختيارها لتصبح أول محمية نموذجية في #السعودية.. تستعد لاستقبال زوارها في #الربع_الخالي خلال فصل الشتاء
عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/YqSd518rQt
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 11, 2020
وفق “أخبار 24”.