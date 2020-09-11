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أخبار المناطق > تقع في الربع الخالي.. أول محمية نموذجية في المملكة تستعد لاستقبال زوارها
11/09/2020   10:40 م

تقع في الربع الخالي.. أول محمية نموذجية في المملكة تستعد لاستقبال زوارها

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تستعد محمية عروق بني معارض، التي تم اختيارها لتكون أول محمية نموذجية في المملكة، لاستقبال زوارها في فصل الشتاء.

وتقع المحمية في قلب الربع الخالي، على امتداد 12 ألف كيلومتر مربع، وتضم مخيمات بيئية وحيوانات مهددة بالانقراض.

ويجري العمل في المحمية لتجهيزها من أجل ترشيحها لتصبح محمية طبيعية في قائمة اليونسكو للمحميات واستقطاب الزوار من خارج المملكة أيضا.

وفق “أخبار 24”.

تقع في الربع الخالي.. أول محمية نموذجية في المملكة تستعد لاستقبال زوارها

أخبار المناطق
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