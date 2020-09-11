المؤرخ ناصر عبدالكريم المطوع يزور نادي الشرق بمحافظة #الدلم

ألتقى المؤرخ ناصر بن عبدالكريم المطوع برئيس مجلس إدارة نادي الشرق الأستاذ داود بن محمد المقرن في خيمة النادي ،حيث رحب المقرن بهذه الزيارة للمطوع مشيداً بالأعمال التي يقدمها في جمع معلومات الأندية والذاكرة الكبيرة في تاريخ الرياضة السعودية ،قبل أن يتناول العشاء بحضور محبي النادي وأعضاء لجنة توثيق تاريخ النادي ،وقد سلم الرئيس درعاً تذكاري بهذه المناسبة.
كما اجتمع المؤرخ ناصر بن عبدالكريم المطوع ضمن برنامج زيارته لمحافظة الدلم بلجنة توثيق تاريخ النادي ،وقد تم تبادل الأحاديث و المعلومات حول تاريخ النادي العريق منذ تأسيسه و على مر العصور السابقة حتى اليوم ،وقد اشاد المطوع بعمل اللجنة في جمع المعلومات و فرزها ،وتقديمها بالشكل المطلوب .