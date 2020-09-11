فيديو يوثق لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

وثّق مقطع فيديو لحظات اعتراض وتدمير قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لطائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صوب المملكة.
ونشرت قناة العربية المقطع، والذي أظهر رصد وسائل الدفاع الجوي للطائرات واستهدافها وتدميرها قبل تنفيذ مخططها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.
شاهد لقطات حصرية تبثها #العربية توثق لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه #السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. pic.twitter.com/ypdT9Ov8vW
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 11, 2020
وفق “أخبار 24”.