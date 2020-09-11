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أخبار المناطق > فيديو يوثق لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة
11/09/2020   10:39 م

فيديو يوثق لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

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وثّق مقطع فيديو لحظات اعتراض وتدمير قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لطائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صوب المملكة.

ونشرت قناة العربية المقطع، والذي أظهر رصد وسائل الدفاع الجوي للطائرات واستهدافها وتدميرها قبل تنفيذ مخططها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

وفق “أخبار 24”.

فيديو يوثق لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

أخبار المناطق
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