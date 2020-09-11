شاهد ما فعله سيل المخروق بأحد الطرق قبل منفذ الحديثة شمال المملكة

أظهر مقطع فيديو تأثير سيل المخروق على الطريق المعبد المؤدي لمنفذ الحديثة شمال المملكة عقب هطول أمطار غزيرة بعد عصر اليوم الجمعة.
وأوضح الفيديو تضرر جزء من الطريق لدى عبور مياه السيل عليه، حاملة معها رمالا كثيفة، غطت مساحة كبيرة من الطريق.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت تنبيها اليوم، بتكوّن سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة الحدود الشمالية.
سيل المخروق قبل منفذ الحديثة شمال #السعودية بعد أمطار غزيرة بعد عصر اليوم pic.twitter.com/klK1IJoioE
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) September 11, 2020
وفق “أخبار 24”.