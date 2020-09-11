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أخبار محلية > شاهد ما فعله سيل المخروق بأحد الطرق قبل منفذ الحديثة شمال المملكة
11/09/2020   10:44 م

شاهد ما فعله سيل المخروق بأحد الطرق قبل منفذ الحديثة شمال المملكة

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أظهر مقطع فيديو تأثير سيل المخروق على الطريق المعبد المؤدي لمنفذ الحديثة شمال المملكة عقب هطول أمطار غزيرة بعد عصر اليوم الجمعة.

وأوضح الفيديو تضرر جزء من الطريق لدى عبور مياه السيل عليه، حاملة معها رمالا كثيفة، غطت مساحة كبيرة من الطريق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت تنبيها اليوم، بتكوّن سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة الحدود الشمالية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد ما فعله سيل المخروق بأحد الطرق قبل منفذ الحديثة شمال المملكة

أخبار محلية
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