نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الشورى” يطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة تيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي
11/09/2020   10:46 م

“الشورى” يطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة تيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

+ = -
872

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل في جلساته العادية عن بعد، مطالبات وتوصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440-1441هـ.

وأوضح جدول المناقشات أن اللجنة المالية طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

واستندت اللجنة بعد دراسة التقرير السنوي للمؤسسة على أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته، ما يرفع التكلفة ويصعب عليه الوصول للرعاية الصحية، وهو ما يُعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد. وفق “أخبار 24”.

“الشورى” يطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة تيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885111244.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.