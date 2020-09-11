سيبتعد عن الحواف الدائرية.. كل ما تريد معرفته عن “آيفون 12” والسعر المتوقع

تعتزم شركة “أبل” الإعلان عن هاتفها الجديد “آيفون 12” خلال شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي تتواصل التسريبات عن بعض الخصائص والمزايا المنتظرة فيه.
وأوضحت مجلة “زي دي نت” أن شركة أبل من المنتظر أن تطرح 4 طرازات لآيفون 12، اثنان عاديان وآخران من نوع “PRO”، وتشير التسريبات إلى أن التشكيلة ستضم “iPhone 12 وiPhone 12 Max وiPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max”.
ويمكن أن تتراوح أحجام العرض ما بين 5.4 بوصة و6.1 بوصة لكل من iPhone 12 و12 Max، وما بين 6.1 و6.7 لكل من Pro وPro Max.، ويُتوقع أن تبتعد عن الحواف الدائرية المستخدمة في iPhone 11، والعودة إلى تصميم iPhone 5 ذي الحواف المسطحة.وفق “أخبار 24”.
وتشير التكهنات إلى أن الجزء الخلفي لا يبدو أنه سيطرأ عليه تعديلات، باستثناء ضمه كاميرتين، مقابل الـ3 كاميرات التي كانت في النسخة السابقة، كما أن هناك أيضا تسريبات تتوقع أن طراز آيفون 12 سيستخدم إطارا من الألومنيوم، على أن يعتمد طراز “برو” على الفولاذ المقاوم للصدأ.
وتشير التسريبات إلى أن الطرازات الأربعة من آيفون 12 ستكون جميعها مزودة بـ”5 جي” للتوافق مع شبكات الجيل الخامس، وتبدأ الأسعار من 649 دولارا وتصل إلى ما فوق 1099 دولارا.