بالفيديو.. معلم يحول منزله لفصل دراسي ويبث شرح الدروس لطلابه في الأحساء

حوّل معلم رياضيات منزله في محافظة الأحساء إلى فصل دراسي متكامل لشرح الدروس للطلاب عن بعد، في مساهمة منه لإزالة المعوقات وإيصال المعلومة إلى طلابه وتمكينهم من تلقى الدروس بسهولة ويسر.
وظهر المعلم أحمد البدر، الذي يعمل في ابتدائية عبد الله بن عباس بالأحساء، في مقطع فيديو وهو يشرح الدرس على السبورة في منزله بعدما وضع هاتفه على حامل ليتسنى للطلاب مشاهدة الشرح في بث مباشر. وفق “أخبار 24”.
وحاز ما فعله المعلم البدر وحرصه الشديد على إيصال المعلومة لطلابه بسهولة ويسر على إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه مثال للإخلاص والتفاني في العمل .
عندما يقرر المعلم تحدي الظروف يبدع في الطريقة..
هذا ما صنعه معلم الرياضيات / أحمد البدر – ابتدائية عبدالله بن عباس بالأحساء حيث حول منزله لفصل دراسي يلتقي فيه بطلابه – عن بعد –
وقد استثار ذلك دافعية الطلاب وحاز على إعجابهم فتعالت أصواتهم بالمشاركات . pic.twitter.com/vIXbkKoVQp
— مدرسة عبدالله بن عباس (@MOE_EEH_02_0029) September 10, 2020