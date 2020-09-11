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أخبار محلية > بالفيديو.. معلم يحول منزله لفصل دراسي ويبث شرح الدروس لطلابه في الأحساء
11/09/2020   10:47 م

بالفيديو.. معلم يحول منزله لفصل دراسي ويبث شرح الدروس لطلابه في الأحساء

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حوّل معلم رياضيات منزله في محافظة الأحساء إلى فصل دراسي متكامل لشرح الدروس للطلاب عن بعد، في مساهمة منه لإزالة المعوقات وإيصال المعلومة إلى طلابه وتمكينهم من تلقى الدروس بسهولة ويسر.

وظهر المعلم أحمد البدر، الذي يعمل في ابتدائية عبد الله بن عباس بالأحساء، في مقطع فيديو وهو يشرح الدرس على السبورة في منزله بعدما وضع هاتفه على حامل ليتسنى للطلاب مشاهدة الشرح في بث مباشر. وفق “أخبار 24”.

وحاز ما فعله المعلم البدر وحرصه الشديد على إيصال المعلومة لطلابه بسهولة ويسر على إعجاب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه مثال للإخلاص والتفاني في العمل .

بالفيديو.. معلم يحول منزله لفصل دراسي ويبث شرح الدروس لطلابه في الأحساء

أخبار محلية
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